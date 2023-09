Inbraak camping - Klaterweg - Doornspijk

Aan de Klaterweg in Doornspijk werd er ingebroken bij een receptie van een camping. De dader klom door een raampje naar binnen en wist een kassalade met geld en een fiets mee te nemen. Wie is deze man?

Omschrijving

Op camerabeelden is te zien dat de man door het raam dat op een kiertje stond naar binnen is gekomen. Hij doorzocht het kantoor en de receptie en nam een kassalade met daarin 327 euro en 15 euro uit de fooienpot mee. Daarnaast stal hij ook een elektrische fiets van het merk Gazelle.

Weet jij wie deze man is? Tip ons dan!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.