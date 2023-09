Inbraakpoging kantoorpand – De Panoven – Geldermalsen

In Geldermalsen probeerde een man naar binnen te komen bij meerdere kantoorruimtes in een verzamelkantoorgebouw aan De Panoven. Dit gebeurde op dinsdag 2 mei tussen 17.00 en 18.00 uur. Herken jij de man? Tip ons!

Omschrijving

Het gebouw was nog geopend toen de man rond 17.15 uur naar binnen liep. Meerdere ondernemers huren een kantoorruimte in het pand. Het leek er in eerste instantie op dat de man bij één van de ondernemers een afspraak had. Hij zei dit ook tegen een medewerkster van één van de bedrijven, die hem opeens in haar kantoor zag staan. Ze wees hem de weg naar zijn ‘afspraak’. De man had echter heel andere plannen. Hij liep rond en voelde aan verschillende deuren, zowel op de begane grond als op de eerste verdieping. Op camerabeelden is te zien dat hij een deur probeerde open te wrikken. Dat was niet de enige deur die hij probeerde te forceren. Hij bleef drie kwartier lang in het gebouw. De volgende ochtend bleken meerdere deuren beschadigd te zijn.

Vragen

Herken jij de man?

Heb jij die middag tussen 17 .00 en 18.00 uur iets verdachts gezien in of rond het gebouw? Heb je de man bijvoorbeeld uit een auto zien stappen en zien wegrijden?

Laat het ons weten!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.