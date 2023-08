Mogelijk steekincident - Spaansland - Enschede

In Enschede kregen we op vrijdag 4 augustus rond 03.00 uur een melding van een mogelijk steekincident. Aan het Spaansland werd een gewonde, 36-jarige man uit Enschede aangetroffen. We zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Omschrijving

De gewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat er exact is gebeurd en waar dit is gebeurd. De gewonde man werd aangetroffen aan het Spaansland maar het kan ook zijn dat hij op een andere plek gewond is geraakt, mogelijk in de wijk Boswinkel.

Heb jij meer informatie of camerabeelden?

We zijn een onderzoek gestart en kunnen jouw hulp daarbij goed gebruiken. Was je op vrijdag 4 augustus rond 03.00 uur aan het Spaansland of in de wijk Boswinkel en heb je iets gehoord of gezien? Misschien heb je wel beelden uit die omgeving waar mogelijk iets op staat. Mocht je meer informatie hebben dan horen wij dat graag!