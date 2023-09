Straatroof – Klingelbeek – Ugchelen

Omschrijving

De man had net zijn auto geparkeerd en liep naar zijn woning toen hij opeens iets achter zich hoorde. Op dat moment voelde hij dat iemand zijn plastic tas probeerde te pakken waar zijn boodschappen en portemonnee in zaten. Doordat de dader zo hard aan de tas trok begaven de handvaten van de tas het. De dader wist de plastic zak te pakken en ermee weg te rennen. Hij rende verder de Klingelbeek in. Een andere dader die ook betrokken was bij de straatroof rende een andere richting uit.

Een getuige, wonend aan de Kruisvoorde, heeft gezien hoe de twee daders rond 15.34 uur langs haar woning liepen. Een minuut later zag ze één van de mannen terugrennen langs haar woning. Ze zag dat hij een blauwe plastic tas bij zich had. De man rende de steeg naast de woning in. Vervolgens zag ze een grijze Golf met hoge snelheid aan komen rijden. De man is bij de persoon in de auto gestapt en vervolgens reed de auto met hoge snelheid weer weg.

Vragen

Wie zijn deze twee mannen? Ze reden de dag van de beroving in een grijze Golf

Woon je in de omgeving van de Kruisvoorde en Klingelbeek en heb je camerabeelden? Kijk dan even of die Grijze Golf met deze twee daders erop staan. Mogelijk kunnen we via die beelden het kenteken achterhalen.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.