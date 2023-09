Winkeldiefstal – Hoofdstraat – Apeldoorn

Omschrijving

De mannen liepen geïnteresseerd door de winkel. Voor het schap met de Bluetooth-trackers van Apple bleven ze een tijdje staan. Op camerabeelden is te zien hoe ze morrelden aan de verpakkingen die in het schap hingen. Ze trokken een paar doosjes los en legden die plat neer. Daarna stelden ze terloops wat vragen aan een verkoopmedewerker. Toen even niemand keek, stopten ze de klaargelegde verpakkingen met elektronica in hun zakken. Achteraf bleek dat er drie 4-packs AirTags misten, ter waarde van in totaal 387 euro. De winkel meldde dat hun vestiging in Amersfoort op dezelfde manier is bestolen door twee mannen met hetzelfde uiterlijk.

Herken jij deze mannen?

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.