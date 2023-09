Winkeldiefstal juwelier - Waterstraat - Tiel

Bij een juwelier aan de Waterstraat in Tiel werden sieraden ter waarde van ruim 2000 euro gestolen. Weet jij wie deze man is? Neem dan contact met ons op!

Omschrijving

Een medewerkster van de winkel was een gezin aan het helpen en had daarom een vitrinekast met daarin verschillende kettingen open laten staan. Daar maakte deze man dankbaar gebruik van. Hij keek goed om zich heen en pakte verschillende kettingen ter waarde van ruim 2000 euro uit de kast en stopte deze daarna in zijn broekzak. Daarna liep hij de winkel uit.

Laat deze man hier niet mee wegkomen en laat het ons weten als je hem herkent!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.