2e explosie – Postwagendrift - Nieuwegein

Omschrijving

Voor de 2e keer in korte tijd ging er een explosief af bij een woning aan de Postwagendrift. Op 4 augustus vond de eerste explosie om 03.30 uur plaats. Op 12 augustus volgde bij hetzelfde huis rond 04.30 uur een tweede explosie. Niemand raakte gewond. Veel omwonenden hoorde een flinke knal en belden 112. Het Team Explosieven Verkenning deed onderzoek. Al snel bleek dat het veilig was om sporenonderzoek te starten door medewerkers van de forensische opsporing. Ook volgde een buurtonderzoek in de omgeving.



Scooter

Getuigen meldden dat zij direct na de ontploffing een scooter of brommer hebben horen en zien wegrijden met daarop 1 of 2 personen. Wij onderzoeken of deze iets met de explosie te maken heeft. Bij de eerste explosie was sprake van een scooter of motor die was weggereden. Wij zijn op zoek naar camerabeelden of mensen die ons meer kunnen vertellen over deze scooter. Misschien zijn er in de omgeving wel mensen met een camera waarop een snel wegrijdend voertuig te zien is rond het tijdstip van de explosie.



Tips? Alle informatie helpt!

Heb jij beelden of meer informatie over de explosie of de scooter met opzittende(n) die is weggereden? Meld je dan via het onderstaande tipformulier, daar kan je ook eventuele beelden uploaden. Je kan ook bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan ook via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.