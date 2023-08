Autobrand - Frankrijkkade - Almere

Omschrijving

Rond middernacht kreeg de politie een melding van bewoners die een harde knal hoorden. Daarna zagen zij op de parkeerplaats een auto in brand staan. Toen de politie aankwam, zagen zij dat de voorkant van een rode Volkswagen in brand stond. De brandweer heeft het vuur gedoofd. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek.

Oproep getuigen

Heeft u rond middernacht iets verdachts gezien of gehoord? Of heeft u tips en andere informatie over deze autobrand die kan helpen bij het onderzoek? Dan komt de politie graag met u in contact. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. U kunt ook uw tips direct toesturen via onderstaand tipformulier.