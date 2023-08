Doorrijden na aanrijding - Bemuurde Weerd W.Z. - Utrecht

Omschrijving

Rond 01.00 uur stalde het slachtoffer, een 18-jarige inwoonster van Utrecht, haar scooter op het trottoir nabij de bocht van de Weerdsingel. Omdat het trottoir ter plaatse nogal smal is en op gelijke hoogte ligt met de rijbaan, stond zij daarbij zelf op de weg.

Direct daarna hoorde zij een auto naderen uit de richting van het politiebureau Paardenveld. De bestuurder reed haar aan en het slachtoffer voelde gelijk pijn aan één van haar benen. Later bleek, bij onderzoek in het ziekenhuis, dat haar been was gebroken.

De bestuurder van de auto, hoogst waarschijnlijk een donkerkleurige taxi want de auto was voorzien van blauwe kentekenplaten, is na het ongeval zonder te stoppen weggereden. Een getuige heeft ook gezien dat er twee jongens uit de taxi zijn gestapt op de Bemuurde Weerd W.Z ter hoogte van nummer 4. Naar deze twee passagiers is de politie specifiek op zoek.

Oproep getuigen

De politie wil graag in contact komen met eventuele getuige(n) en mogelijk zijn er personen die de wegrijdende bestuurder gefilmd hebben met hun telefoon. Dit beeldmateriaal wil de recherche graag hebben. U kunt de filmpjes zelf downloaden via uploaden filmpjes

Mocht u over andere relevante informatie beschikken dan kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of informatie melden via het Meldformulier op politie.nl Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via telefoon 0800-7000 en/of via Meld Misdaad Anoniem