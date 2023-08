Explosie - Wittezeestraat - Lelystad

Vroeg in de ochtend van dinsdag 15 augustus is een explosief afgegaan bij een woning aan de Wittezeestraat. De politie doet onderzoek. Heeft u iets gezien/gehoord of heeft u camerabeelden? Neem dan contact met ons op.

Omschrijving

Rond 04.00 uur hoorde een bewoner in de straat een gigantische knal en belde de politie. Eenmaal ter plaatse troffen de agenten een vernielde voordeur aan. Ook drie andere woningen raakten beschadigd. Gelukkig is niemand gewond geraakt.

Oproep getuigen

Heeft u iets gezien en/of gehoord rond het tijdstip van de explosie? Of heeft u misschien camerabeelden? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Heeft u tips en andere informatie die ons onderzoek kan helpen? U kunt u tips direct toesturen via onderstaand tipformulier.