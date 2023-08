Schietincident – Griend 32 - Lelystad

Maandagmiddag 14 augustus is een woning aan de Griend 32 beschoten. De politie doet onderzoek. Heeft u iets gezien/gehoord of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact met ons op.

Omschrijving

Rond 14.15 uur werd de woning in het appartementencomplex beschoten. In een zijraam zitten twee kogelgaten. Gelukkig raakte niemand gewond.

Oproep getuigen

Heeft u iets gezien en/of gehoord rond het tijdstip van dit incident? Of heeft u misschien camerabeelden? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Heeft u tips en andere informatie die ons onderzoek kan helpen? U kunt u tips direct toesturen via onderstaand tipformulier.