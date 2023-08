Straatroof - station Naarden-Bussum - Bussum

Op station Naarden-Bussum werd in de nacht van donderdag op vrijdag 4 augustus een 19-jarige man slachtoffer van een straatroof. Twee verdachten zijn inmiddels aangehouden. Ondanks de aanhoudingen gaat het onderzoek nog volop door. Heb je iets gezien of beelden beschikbaar?

Omschrijving

Het slachtoffer lag donderdagnacht in de stationshal te slapen, totdat hij tussen half 3 en 3 uur 's nachts plotseling wakker werd gemaakt door twee jongens. De jongens bleken uit te zijn op de spullen van de 19-jarige man uit Maastricht. De straatroof liep uit in een worsteling waarbij het slachtoffer werd gestoken in zijn been. Daarna gingen de daders er direct op de fiets vandoor.

Het slachtoffer is voor verdere behandeling aan zijn wond overgebracht naar het ziekenhuis.

Aangehouden verdachten

De politie startte direct met een grootschalige zoektocht, maar de daders wisten te ontkomen. Naar aanleiding van onderzoek konden de twee verdachten, een 23 en 24-jarige man uit Hilversum, op vrijdagmiddag 4 augustus worden aangehouden.

Iets gezien?

Ondanks de aanhoudingen gaat het onderzoek nog volop door. Zag u vrijdagnacht 4 augustus tussen 02.00 en 03.00 uur iets opvallends in de omgeving van station Naarden-Bussum? Of beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U helpt zo mee om dit misdrijf op te lossen.