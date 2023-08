Woningoverval - Noordzeestraat - Utrecht

Omschrijving

Twee mannen raakten vanochtend vroeg het slachtoffer van een woningoverval. Rond 06.30 uur hoorden zij geluiden rond een woning aan de Noordzeestraat. Toen een van hen polshoogte wilden nemen en de deur van de woning opende stormden er plotseling meerdere gemaskerde mannen hun woning binnen. Nadat de verdachten enige tijd in de woning verblijven gingen zij er vandoor en lieten zij de slachtoffers vastgebonden achter. De mannen weten zich te bevrijden en namen direct contact op met de hulpdiensten. Na controle blijkt dat beiden lichte verwondingen hebben opgelopen. Een van hen is voor behandeling meegenomen richting het ziekenhuis en mocht vervolgens weer naar huis.

Onderzoek gestart

De politie startte direct een onderzoek. Agenten zochten uitgebreid naar de verdachten in de omgeving maar konden hen niet meer vinden. We doen vandaag sporenonderzoek, buurtonderzoek en zijn op zoek naar getuigen.

Weet jij meer?

Heb jij dinsdagochtend 22 augustus, tussen 06.00 en 08.00 uur, verdachte personen of voertuigen gezien in de Rivierenwijk, heb je camerabeelden die het onderzoek kunnen helpen, of heb je misschien eerder deze week al iets verdachts gezien in deze buurt? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook een melding doen via het onderstaande tipformulier. Anoniem melden? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.