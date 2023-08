Jonge vrouw belaagd – Sluispolderpad – Alkmaar

Aan de Sluispolderpad in Alkmaar is op donderdag 17 augustus een jonge vrouw van 16 jaar belaagd door een nog onbekende man. Hierbij is het slachtoffer bedreigd met een steekwapen. De politie doet onderzoek en is op zoek naar twee specifieke getuigen: een man en een vrouw van rond de 18 jaar. Herkent u zichzelf? Dan spreken we je graag!

Omschrijving

Rond 21.55 uur zit het slachtoffer op een bankje als zij ineens van achteren wordt belaagd door een man. Het slachtoffer weet op te staan en komt oog in oog te staan met de verdachte. Deze toont vervolgens een steekwapen aan de vrouw. Uiteindelijk weet de vrouw te ontkomen en heeft zij de politie in kunnen schakelen.

De politie trof de verdachte niet meer aan en roept daarom de hulp in van getuigen. Er wordt met name gezocht naar twee specifieke getuigen die even voor het incident vlakbij op een bankje zaten. Het betreft een man en vrouw rond de 18 jaar. Zij vertrokken ongeveer vijf minuten voordat de vrouw werd belaagd op de fiets in de richting van de Havinghastraat. Mogelijk dat zij de verdachte hebben gezien en ons meer kunnen vertellen.

Van de verdachte is het volgende signalement bekend:

Man

Lichte huidskleur

Rond de 30 jaar oud

Stevig postuur

Ongeveer 1.85 meter lang

Sprak mogelijk Engels

Droeg een mondkapje

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij het incident betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden uit die buurt op dat tijdstip, bijvoorbeeld van dashcams of deurbelcamera’s. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023176884.