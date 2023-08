Ontploffing - Noorderdracht - Oosterblokker

Laat het ons weten via het tipformulier.

In de nacht van donderdag op vrijdag 4 augustus is een explosief afgegaan bij een woning aan de Noorderdracht. Een verdachte stak een stuk explosief af en deponeerde het bij de voordeur. Wie heeft beelden van de verdachte of weet wie het is?

Omschrijving

Door de onploffng is het raam van de voordeur vernield. Ten tijde van de ontploffing was de bewoonster met twee kleine kinderen in de woning aanwezig. Zij raakten niet gewond.

De bewoonster heeft aangifte gedaan, ze heeft ondersteuning van slachtofferhulp aangeboden gekregen.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de ontploffing betrokken zijn dan horen wij dat graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via bijgaand tipformulier.