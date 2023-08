Overval - Jan Tademaweg - Haarlem

Donderdagmiddag 17 augustus vond er een gewapende overval plaats aan de Jan Tademaweg in Haarlem. Weet u meer over de overval? Neem contact op met de politie.

Omschrijving

Rond 12.30 uur kreeg de politie een melding van een gewapende overval bij een bedrijfspand in Haarlem. Twee nog onbekende mannen hadden met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp een 65-jarige man uit Almere beroofd van zijn bezittingen.

Na de overval zijn de mannen te voet gevlucht en mogelijk als laatst gezien op de Waarderweg. De politie trof de verdachten niet meer aan en roept daarom de hulp in van getuigen.

Van de verdachten is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1:

Donkere huidskleur

Stevig postuur

Tussen 1.80 en 1.85 meter lang

Droeg een zwarte hoodie, grijze jogginsbroek en handschoenen

Verdachte 2:

Donkere huidskleur

Normaal postuur

Tussen 1.65 en 1.75 meter lang

Volledig in zwart gekleed en droeg handschoenen

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de overval betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden uit die buurt op dat tijdstip, bijvoorbeeld van dashcams of deurbelcamera’s. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023176500.