Ramkraak - Bloemendaalseweg - Bloemendaal

Op maandagochtend 7 augustus rond 02.20 uur rijdt een auto de gevel in van een juwelier aan de Bloemendaalseweg in Bloemendaal. Er wordt niets weggenomen. Drie verdachten vluchtten vervolgens per scooter in de richting van Overveen. De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die beeldmateriaal van de ramkraak hebben.

Omschrijving

De ramkraak richt een grote ravage aan in de winkel. Gelukkig is er geen instortingsgevaar van het pand en hoeven bewoners in de bovenliggende woningen niet geëvacueerd te worden. De auto die gebruikt werd voor de ramkraak was vorige maand als gestolen opgegeven en ook de kentekens op de auto waren van diefstal afkomstig.

Getuigen

De politie kan uw hulp in dit onderzoek goed gebruiken. Heeft u informatie of beeldmateriaal dat nuttig kan zijn, neem contact op met de politie. Dit kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.