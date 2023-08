Steekincident - Sportlaan - Zuid-Scharwoude

In de nacht van 26 augustus vond er een steekincident plaats aan de Sportlaan in Zuid-Scharwoude. Heeft u beelden van dit incident of meer informatie? Bel met de politie via 0900-8844.

Omschrijving

Rond 00.10 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij aan de Sportlaan. Hierbij zou zijn gestoken met een steekwapen en een schot zijn gelost met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. De politie is direct een onderzoek gestart.

Op locatie werd een huls van een knalpatroon aangetroffen. Het vermoeden is dat het hierbij gaat om een alarmpistool. Het voorwerp zelf en de verdachten zijn na een zoekslag niet meer aangetroffen.

In het ziekenhuis meldde zich later bij de politie een 18-jarige man uit Alkmaar met lichte steekwonden. Deze persoon heeft aangifte gedaan.

De politie zoekt getuigen

Van de verdachten is geen duidelijk signalement bekend. De politie verricht verder onderzoek naar het incident en heeft ter plaatse al meerdere getuigen gesproken. Heeft u de politie nog niet gesproken over dit incident, neem dan contact op via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij het incident betrokken is dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden uit die buurt op dat tijdstip, bijvoorbeeld van dashcams of deurbelcamera’s. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2023183293.