Explosie woning - Fischerstraat - Den Haag

In de nacht van 27 op 28 mei 2023 is een ruit van een woning aan de Fischerstraat door een explosie vernield. Van deze twee mannen zijn er camerabeelden. Deze staan goed op beeld.

Omschrijving

Het raam is volledig weggeblazen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Uit onderzoek is gebleken dat de explosie zeer vermoedelijk is ontstaan door vuurwerk. Op camerabeelden is te zien dat twee mannen betrokken zijn bij dit incident. Verder is te zien dat één van de twee mannen het vuurwerk tegen de ruit van de woning plakt.