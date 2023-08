Twee explosies - Karpaten - Leidschendam

Bij een woning aan de Karpaten in Leidschendam is op twee verschillende momenten een explosie geweest. Deze ontploffingen zijn veroorzaakt door mogelijk dezelfde man. De verdachte(n) staan goed op beeld.

Bij deze ontploffingen ontstond veel schade. Gelukkig raakte niemand gewond. Op donderdag 28 juli 2022 rond 01.50 uur vond de eerste ontploffing plaats bij deze woning. Bijna een jaar later, op maandag 3 juli rond 01.30 uur, was er op dit adres een tweede ontploffing. De bewoners hebben geen idee waarom zij het slachtoffer zijn geworden. Uit onderzoek blijkt dat in beide gevallen de ontploffingen bij deze woning door één man is veroorzaakt. Mogelijk gaat het hierbij om dezelfde man. In de uitzending worden er getoond van de verdachte(n).

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9647543.