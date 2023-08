Beroving - Stadsweide - Roermond

In het Outlet Center in Roermond wordt op zaterdag 15 juli een man op gewelddadige wijze beroofd van zijn horloge. Herkent u de verdachten op deze beelden?

Omschrijving

Samen met zijn partner brengt de man die zaterdagmiddag een bezoek aan het Outlet Center en de binnenstad van Roermond. Ze hebben op dat moment nog geen idee dat ze al geruime tijd door drie mannen worden gevolgd. Één van de drie mannen spreekt het slachtoffer aan, vraagt of hij een foto van hen wil maken en overhandigt hem daarvoor zijn telefoon. Vervolgens wordt het slachtoffer van achteren vastgepakt en hard naar de grond geduwd. In de worsteling die daarop ontstaat wordt met veel kracht het horloge van de pols van het slachtoffer gerukt, waarna de drie verdachten vluchten.



Tips

De verdachten zijn door meerdere bewakingscamera's vastgelegd. Herkent u één of meerdere verdachten of heeft u andere informatie die relevant kan zijn voor dit onderzoek? Neem dan contact op met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Wilt u uw informatie liever volledig anoniem delen? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 of ga naar de website meldmisdaadanoniem.nl.