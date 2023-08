Poging beroving – Stadsweide – Roermond

In Roermond wordt op 5 augustus een man in het gezelschap van zijn vrouw en kinderen op geweldige wijze beroofd na een dagje winkelen. Dat gebeurt op klaarlichte dag. Herken jij de verdachten?

Omschrijving

Op zaterdag 5 augustus gaat een man in gezelschap van zijn vrouw en kinderen een dagje winkelen in het Outlet Center in Roemrond. Wat ze nog niet in de gaten hebben, is dat ze gevolgd worden door twee mannen.

Ze krijgen het beoogde slachtoffer in het vizier en spreken hem op het parkeerterrein aan. Ze maken een grapje en vragen om een high five. Hierop wordt de pols van het nietsvermoedende slachtoffer vastgepakt en met veel kracht wordt geprobeerd het horloge van zijn pols te rukken.

Het beoogde slachtoffer biedt weerstand en weet zo de beroving te doen mislukken. Het 10-jarige dappere zoontje van het slachtoffer wil zijn vader helpen, maar wordt daarbij ruw weggeduwd en loopt blauwe plekken op.

De verdachten en de poging beroving zijn vastgelegd op beeld en dat is verwerkt tot een #SpeurMee-video. Herken je de verdachten? Of heb je andere informatie die mogelijk waardevol kan zijn voor dit onderzoek? Deel tips via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).