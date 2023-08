Auto betrokken bij ontvoering – Serooskerkewal - Arnhem

In verband met een onderzoek naar een ontvoering in Arnhem is een rechercheteam van politie Oost-Nederland op zoek naar een witte Peugeot Expert met het kenteken V-750-BK. De auto werd voor het laatst op 1 juli in de omgeving van Amsterdam gezien. Weet je waar hij is? Laat het weten!

Omschrijving

In de nacht van 30 juni op 1 juli werd een man aan de Serooskerkewal in Arnhem in de bus gedwongen. Diezelfde nacht was hij weer in veiligheid. Op 2 juli konden twee mannen uit Amsterdam, van 19 en 25 jaar, worden aangehouden.

Het onderzoek naar de ontvoering is nog niet afgerond en het team is op zoek naar de witte Peugeot Expert met kenteken V-750-BK. Het bestelbusje is op 1 juli in de omgeving van Amsterdam gesignaleerd, maar kan uiteraard overal zijn.

Omdat het onderzoek nog loopt, kan er op dit moment niet meer informatie gedeeld worden.

Heeft u meer informatie?

Weet u waar het bestelbusje staat, of heeft u het in juli nog ergens gezien? Dan vragen we u om contact op te nemen via:

Onderstaand tipformulier, of;

0800-6070 (gratis), of;

Anoniem: 0800-7000

Als u telefonisch contact opneemt, vermeld daarbij dan zaaknummer 2023297460.