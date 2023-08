Explosie - WillemRuyslaan - Rotterdam

De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over de explosie in een portiek aan de Willem Ruyslaan in Rotterdam afgelopen nacht.

Omschrijving

In de nacht van dinsdag 1 op woensdag 2 augustus vond in een portiek op de Willem Ruyslaan rond 03.45 uur een explosie plaats. Er vielen geen gewonden maar het glas en hout van de portiek raakten beschadigd. De politie doet onderzoek en is op zoek naar camerabeelden die nog niet met de politie gedeeld zijn. Heeft u informatie over dit onderzoek, meld dit dan via telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen(TCI). Dit team is speciaal getraind om tipgevers te beschermen. Ook de rechercheurs in het onderzoek weten dan niet wie de tipgever is. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd kwijt bij TCI via telefoonnummer 088-6617734.

Foto: Nieuws op beeld.