Overval in woning – Stationsstraat – Zaandam

Op 19 augustus rond 21.50 uur overvielen drie mannen een 62-jarige vrouw in haar woning aan de Stationsstraat in Zaandam. Zij vertrokken vermoedelijk met een vluchtauto die wachtte op de Zeemansstraat. De politie zoekt getuigen en camerabeelden die kunnen helpen in het onderzoek.

Omschrijving

De drie mannen bedreigden de bewoonster met messen en schroevendraaiers en gingen er met goederen via de achterzijde van het huis vandoor. Via een steeg kwamen zij uit op de Zeemansstraat. Mogelijk zat er een vierde persoon in de vluchtauto te wachten. Gelukkig raakte de vrouw niet gewond. De recherche doet onderzoek naar deze woningoverval. Heeft u informatie over deze woningoverval? Of camerabeelden waarop de verdachten of vluchtauto te zien zijn? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.