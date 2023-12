Overval Tankstation – Prof. P.S. Gerbrandyweg – Leeuwarden

Aan de Prof. P.S. Gerbrandyweg in Leeuwarden is vrijdag 1 december 2023 een tankstation overvallen. De overvaller bedreigde de pompbediende en maakte een geldbedrag buit. Wij zijn op zoek naar deze man. Kun jij de politie aan informatie helpen? Neem dan contact op!

Omschrijving

De overvaller liep rond 12.30 uur het tankstation aan de Prof. P.S. Gerbrandyweg in Leeuwarden binnen. Eenmaal binnen bedreigde hij een pompbediende en maakte hij een geldbedrag buit. Kort na de overval rent hij het tankstation weer uit.



Signalement

Wij zijn op zoek naar deze man, met het volgende signalement:

Een man met een lichte of licht getinte huidskleur;

Donkergrijze hoodie met capuchon. Op de hoodie staat een wit logo op de linkerzijde van de borst;

Zwarte sportbroek met witte strepen over de zijkant van de benen;

Zwarte schoenen;

Zwart schoudertasje over zijn rechterschouder.

Vragen

Wie weet wie deze man is? Misschien herken je hem aan zijn kleding of aan het zichtbare gedeelte van zijn gezicht.

De verdachte is te voet gevlucht. Wie weet in welke richting de verdachte is gerend?

Woon je in de buurt van de Prof. P.S. Gerbrandyweg en heb je camerabeelden waar de man op staat? Deel deze beelden dan met ons!

Mogelijk is er over deze overval gepraat of is er een vermoeden dat iemand betrokken is geweest. Als je een vermoeden óf informatie hebt: geef het aan ons door. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Getuigenoproep

Als je over informatie beschikt, die voor ons onderzoek van belang kan zijn, neem dan contact met ons op. Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.