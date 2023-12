Diefstal mountainbike – Weg naar Laren – Zutphen

Aan de Weg naar Laren in Zutphen stal een man een mountainbike. Weet jij wie deze man is? Geef het aan ons door!

Omschrijving

De eigenaar had zijn tweewieler tegen een muurtje bij een woning neergezet. Hij vergat de fiets op slot te zetten en ging één van de woningen binnen. Even later zag een voorbijganger dat de fiets niet op slot stond. Hij attendeerde zijn metgezel daarop. Die hoefde niet lang na te denken: hij stapte op de fiets en reed ermee weg.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.