Diefstal uit woning – Balkerweg – Ommen

Aan de Balkerweg in Ommen is een groot geldbedrag gestolen uit een huis. Weet jij wie dit op hun geweten hebben? Tip ons!

Omschrijving

De diefstal vond plaats in de woning boven een restaurant aan de Balkerweg. De restauranthouder liep rond 21.30 uur naar boven naar zijn slaapkamer, waar hij tot zijn verbazing gestommel hoorde. Toen hij de slaapkamerdeur opende, zag hij nog net iemand door het raam naar buiten klimmen. Een andere verdachte was al buiten. De twee renden weg en vluchtten in een grijze Volvo V70. Ze hadden zo’n duizend euro meegenomen.

Na afloop kreeg de echtgenote van de restauranthouder een telefoontje van een vrouw die zei geld te hebben gevonden. Dit telefoontje werd vroegtijdig afgebroken en het telefoonnummer bleek niet traceerbaar. Op camerabeelden is te zien hoe de twee in het zwart geklede mannen wegrennen. Helaas zijn de beelden niet duidelijk genoeg om een signalement op te kunnen maken.

Vragen

Heb jij in jouw omgeving informatie opgevangen over deze diefstal?

Ken jij iemand die na 14 oktober plotseling over veel geld beschikte?

Ben jij degene die belde en zei geld te hebben gevonden?

Heb jij een vermoeden wie achter deze diefstal zitten?

Neem dan contact met ons op!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.