Getuigen gezocht steekincident - Van Lochemstraat - Enschede Laatste update: 23-12-2023 | 16:35 Zaaknummer: 2023588462 Datum delict: 22-12-2023 Plaats delict: Enschede Op vrijdagavond 22 december om ongeveer 23:10 uur kreeg de politie een melding van een steekincident aan de Van Lochemstraat. De politie trof op de locatie twee jongens aan. Een jongen die gewond was en door een ambulance naar een ziekenhuis is gebracht en een jongen die later ter plaatse aan zijn verwondingen is overleden. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Er is nog getracht om de jongen te reanimeren maar dit mocht helaas niet meer baten. Beide jongens zijn minderjarig en van Syrische afkomst. Over de toedracht van het incident is nog weinig bekend. Mogelijk is er aan de melding een conflict vooraf gegaan tussen meerdere personen. De politie is direct een onderzoek gestart.

Vragen De politie zoekt getuigen van dit incident of mensen die over camerabeelden of andere informatie beschikken die kunnen helpen bij oplossen van deze zaak. Heeft u informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan door te bellen met 0900-8844 of door het meldformulier hieronder in te vullen. Met het formulier kunt u ook beelden met ons delen.