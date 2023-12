Getuigen steekincident – discotheek – Lemele

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 december heeft op de parkeerplaats van een discotheek in Lemele een steekincident plaatsgevonden, waarbij twee mannen gewond zijn geraakt. Kort na het incident hielden we twee mannen van 18 en 19 jaar en een minderjarige jongen aan. De politie is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal van het incident.

Omschrijving

Rond 3.00 uur ontstond er een vechtpartij tussen meerdere jongemannen. Daarbij werden twee mannen van 18 en 19 gestoken. Zij moesten voor hun verwondingen naar het ziekenhuis. Direct na het incident vluchtten de verdachten in een auto. Er waren zaterdag veel mensen in de uitgaansgelegenheid en dus getuige van het incident. Op basis van informatie van getuigen hield de politie kort na het incident een drietal aan in Ommen.

Oproep getuigen en camerabeelden

De recherche is direct een onderzoek gestart. Omdat er meerdere jongemannen bij de vechtpartij betrokken waren, wil de recherche duidelijk krijgen welke rol iedereen heeft gespeeld. Mogelijk is de vechtpartij gefilmd en gaan er video’s rond, die ontvangen we graag.

Vragen

Was jij in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 december getuige van de vechtpartij en/of het steekincident? Heb je ons nog niet gesproken? Meld je dan.

Heb je de vechtpartij en/of het steekincident gefilmd? Jouw beelden kunnen van groot belang zijn in ons onderzoek. Upload je beelden via het tipformulier op deze pagina.

Heb jij beelden van het incident voorbij zien komen op social media? Laat het ons weten!

Aan alle ouders: we doen graag een beroep op u om met uw kind over het incident te praten. We ontvangen graag filmmateriaal en informatie om te kunnen reconstrueren hoe het incident is verlopen.

Informatie of beeldmateriaal doorgeven

Als je informatie of camerabeelden hebt, laat het dan zo snel mogelijk weten. Ook als je twijfelt of jouw informatie bijdraagt, vragen we je om het door te geven. Alle informatie, hoe onbelangrijk het misschien ook lijkt, kan belangrijk zijn in het onderzoek.