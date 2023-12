Inbraak vakantiepark – Kerkendelweg – Kootwijk

Aan de Kerkendelweg in Kootwijk brak een man in bij een vakantiepark. Hij stal onder meer twee elektrische fietsen van gasten. Herken jij de dader of weet jij wie dit heeft gedaan? Laat het ons weten!

Omschrijving

De dader arriveerde rond 20.15 uur in een auto met een Pools kenteken met het stuur aan de rechterkant. Nadat hij had ingebroken, bracht hij enkele uren door in het restaurant en het zwembad. Hij reed rond 01.30 uur weer weg met onder meer een boormachine, een pinapparaat, twee fietsen, een fooienpot, een pot met gevonden sieraden, sleutels en zonnebrillen.

Onderzoek naar het Poolse kenteken leverde geen bruikbare informatie op. Opvallend was dat de man een grote tatoeage heeft op zijn rechterkuit. Heb jij een vermoeden om wie dit gaat? Tip ons!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.