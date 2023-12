Mishandeling - Stationsweg - Ede

In een trein en later op treinstation Veenendaal-De Klomp (gemeente Ede) is een conducteur mishandeld. We zoeken de man die de NS-medewerker in zijn gezicht spuugde en een fiets tegen hem aan gooide. Weet jij wie dit is? Tip ons!

Omschrijving

Het incident gebeurde in de ochtendspits. De 63-jarige conducteur sprak een reiziger aan die op een bankje lag te slapen. De reiziger bleek geen treinkaartje bij zich te hebben. De conducteur vertelde hem dat hij op het eerstvolgende station de trein moest verlaten. Scheldend liep hij naar het balkon, waar hij ruw een fiets pakte die daar geparkeerd stond. Hierdoor viel bijna een kinderwagen omver met daarin een kind. De andere reizigers schrokken van zijn gedrag. Toen de deuren opengingen, draaide de man zich om en spuugde hij de conducteur vol in zijn gezicht. Ook omstanders werden hierdoor geraakt. Vervolgens liep hij met de fiets naar buiten en fietste hij weg. De conducteur rende achter hem aan en gebaarde naar de machinist dat hij de fietser moest stoppen. De machinist greep de man bij zijn arm, waardoor hij van zijn fiets viel. De verdachte pakte vervolgens de fiets op en smeet deze tegen de conducteur aan. Daarna verdween hij. De conducteur was erg ontdaan door het incident.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.