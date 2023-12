Onbekende overleden man – Heusdensch Kanaal - Nederhemert

Laatste update: 18-12-2023 | 17:00 Zaaknummer: 2023577962 Datum delict: 16-12-2023 Plaats delict: Nederhemert

Zaterdag 16 december rond 9.30 uur kregen we de melding dat er een lichaam van een man was aangetroffen in de uiterwaarden langs het Heusdensch Kanaal. Uit onderzoek bleek dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Na uitvoerig forensisch onderzoek is het niet gelukt de identiteit van de man vast te stellen. Wie mist iemand en/of herkent de kleding van de man?