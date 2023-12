Straatroof – Steenstraat – Arnhem

Aan de Steenstraat in Arnhem beroofde een man een 26-jarige Arnhemmer van zijn fiets. Hij dreigde hierbij met een mes. Weet jij wie deze man is? Tip ons!

Omschrijving

Het slachtoffer stond kort na middernacht met een vriendin te praten op de kruising van de Steenstraat en de Bloemstraat. Een onbekende man begroette het tweetal en liep richting de Velperweg. Na een kwartier kwam hij terug. Hij sprak de twee aanvankelijk in het Engels aan en maakte een verwarde indruk. Op een gegeven moment vroeg hij om geld. Toen hij dit niet kreeg, werd hij agressief. Hij dreigde de man te slaan en begon aan zijn kleren te trekken. De Arnhemmer gaf de man een duw om van hem af te komen en probeerde weg te fietsen. Dat mislukte omdat de man zijn fiets vasthield, die daardoor op de grond viel. Vervolgens trok de man een mes, waarmee hij naar de Arnhemmer wees. Geschrokken liep het slachtoffer weg. De onbekende man ging er vandoor met de fiets. Dit is een zwarte heren-‘opoefiets’ van het merk Gazelle; opvallende details zijn een groen voorwiel en een rood achterwiel. De fiets heeft twee fietstassen.

Vragen

Herken jij deze man?

Weet je waar hij verblijft?

Heb jij de zwarte fiets met het groene voorwiel en het rode achterwiel ergens gezien?

Neem dan contact met ons op!

Contact

