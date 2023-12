Tassenrollerij – Klanderij – Enschede

Omschrijving

De diefstal vond plaats in een schoenenwinkel. De gedupeerde, een vrouw uit Duitsland, was schoenen aan het bekijken. De klant achter haar deed alsof ze ook interesse in de koopwaar had en haalde met één hand een paar schoenen uit het rek. Tegelijkertijd verdween haar andere hand in de schoudertas van de Duitse. Zonder dat haar slachtoffer het merkte, pakte ze een portemonnee met daarin zeshonderd euro en een mobiele telefoon. Ze droeg de gestolen waar over aan haar (eveneens vrouwelijke) handlanger. Daarna liepen ze weg.

