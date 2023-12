Winkeldiefstal – Brink – Hoevelaken

Omschrijving

De man liep met een tas over zijn schouder naar de wand met make-up-artikelen. Daar stopte hij 45 mascara’s in zijn tas. Vervolgens verliet hij de winkel zonder te betalen. De man heeft elders in het land ook uit drogisten gestolen.

Contact

Geef je tip door via bovenstaand tipformulier of bel de gratis tiplijn: 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.