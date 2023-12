Winkeldiefstal – Catharinastraat – Doetinchem

Aan de Catharinastraat in Doetinchem stalen drie mannen twee laptops uit een elektronicawinkel. Weet jij wie deze mannen zijn? Dan horen we graag van jou!

Omschrijving

Twee mannen liepen na binnenkomst direct naar de stelling met de laptops, de derde liep naar de verkoper en hield hem even aan de praat. Toen zijn handlangers de winkel uitrenden met ieder een laptop onder de arm, rende deze man ook hard de winkel uit. De laptops hebben een gezamenlijke waarde van 5.500 euro.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.