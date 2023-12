Winkeldiefstal – Linie – Apeldoorn

Omschrijving

Drie vrouwen kwamen kort na elkaar de winkel binnen. Eén van hen liep linea recta naar het schap met de huidverzorging, waar ze meteen gezichtscrèmes in haar meegebrachte shopper stopte. De andere vrouwen voegden zich bij haar. Eén van hen deed ook gezichtscrèmes in haar tas; de ander hield eerst even de wacht. Toen er even later een mannelijke handlanger bij hen kwam staan, stopte ook de derde vrouw verschillende potjes met crème in haar tas. Uiteindelijk verliet het viertal de winkel zonder te betalen, met in hun tassen huidverzorgingsproducten ter waarde van 1.015 euro.

Eén van de vrouwen tonen we niet. Zij is tijdens een diefstal in Amsterdam betrapt en aangehouden. Wie de anderen zijn, weten we nog niet. Hopelijk kunnen we hen dankzij jouw tip een halt toe roepen! Herken je (één van) hen, neem dan contact met ons op!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.