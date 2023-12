Winkeldiefstal – St. Gangulphusplein – Arnhem

Aan het St. Gangulphusplein in Arnhem stal iemand zeven pakken babyvoeding ter waarde van ruim 125 euro uit een supermarkt. Weet jij wie dit is? Of herken je zijn handlanger die op de uitkijk staat? Laat het weten!

Omschrijving

Bij het schap met de babyvoeding laadde de man zijn winkelmandje vol. Een andere man kwam er even bij staan en de twee leken kort te overleggen. In een ander gangpad, dat op dat moment verlaten was, pakte de eerste man alle pakken over in de grote tas die om zijn schouder hing. Hij liet het lege mandje staan en verliet de winkel zonder te betalen. Even later volgde ook zijn kameraad.

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.