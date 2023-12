Woninginbraak – Kerkstraat – Gaanderen

Aan de Kerkstraat in Gaanderen braken twee mannen in bij een woning. Weet jij wie deze twee mannen zijn? Laat het ons weten!

Omschrijving

De inbrekers probeerden eerst via de voordeur het huis in te komen. Dat lukte niet. Vervolgens probeerden ze het aan de achterkant, waar het wel lukte. Via de balkondeur van de slaapkamer kwamen ze het huis in. De inbrekers vonden niets bijzonders en vertrokken met lege handen. Toch willen we natuurlijk wel graag weten wie deze mannen zijn. Niet alleen omdat ze schade hebben aangericht aan de woning, maar ook omdat ze mogelijk rondlopen met nieuwe inbraakplannen.

De camerabeelden zijn niet heel duidelijk en de mannen hebben hun gezicht afgedekt. Maar misschien herken je de mannen toch aan hun kleding, postuur of manier van bewegen? Dan horen we graag van jou!

Contact

Geef je tip door via bovenstaand tipformulier of bel de gratis tiplijn: 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.