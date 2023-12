Woninginbraak – Koningin Julianastraat – Staphorst

Aan de Koningin Julianastraat in Staphorst braken twee mannen in bij een woning. Weet jij wie de daders zijn? Tip ons!

Omschrijving

De inbraak vond plaats in de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 oktober. Op camerabeelden is te zien hoe twee vermomde mannen in de richting van de betreffende woning liepen en hoe zij later via dezelfde route terugliepen met gestolen goederen in hun armen. Ze forceerden de deur om binnen te komen. Vervolgens haalden ze het hele huis overhoop. In de woning was die nacht niemand thuis.

Vragen

Herken jij – ondanks hun vermommingen – de mannen op de foto’s en in de video van Plaats Delict?

Heb jij in jouw omgeving informatie opgevangen over deze inbraak?

Dan horen we heel graag van jou!

Contact

Geef je tip door via bovenstaand tipformulier of bel de gratis tiplijn: 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.