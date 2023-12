Explosie – Valkenkamp – Maarssen

Op zaterdagnacht 23 december is rond 03.00 uur een explosief afgegaan voor een woning aan de Valkenkamp in Maarssen. Heb jij informatie voor het politieonderzoek? Bel 0900-8844.

Omschrijving

Door de explosie is schade aan de gevel van de woning en die van de aangrenzende woningen ontstaan. Ook is er schade aan een aantal auto's die daar geparkeerd stonden. Gelukkig raakte niemand gewond.

Weet jij meer? Help ons!

Heb jij iets gezien of gehoord rond het tijdstip van de explosie in de nacht? Misschien heb je camerabeelden of informatie die ons kan helpen bij het onderzoek. Dan komen wij graag met jou in contact. Bel ons via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000.