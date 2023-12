Levenloze kat aangetroffen – Gelderse Diep – Lelystad

Laatste update: 18-12-2023 | 11:25 Zaaknummer: 2023381792 Datum delict: 14-12-2023

Donderdag 14 december is in het water van het Gelderse Diep in Lelystad een levenloze kat gevonden. De politie onderzoekt wat er gebeurd is. Heb jij iets gezien of weet jij meer? Bel de politie op 0900 – 8844.