Autoinbraken - Teenschillerlaan - Ijsselstein

In de nacht van zondag 10 op maandag 11 december werd geprobeerd in te breken in een auto. Gelukkig wisten de verdachten niks mee te nemen en wist de politie hen aan te houden. Nu komen wij graag in contact met getuigen die mogelijk beelden hebben van deze en andere inbraken in auto’s welke vannacht plaatsvonden.

Omschrijving

Sinds afgelopen week zijn er meerdere aangiften gedaan voor poging tot/inbraak voertuigen. Hierbij zouden verdachten gezien zijn op een witte scooter. In de nacht van zondag 10 op maandag 11 december is het wederom raak, maar trokken de verdachten wel aan het kortste eind. Ze werden niet veel verder, van de plek waar zij probeerden in te breken, aangehouden.

Binnen een week tijd zijn er meerdere aangiften gedaan in IJsselstein van auto-inbraken. Omdat het vermoeden is dat de twee verdachten bij meerdere auto-inbraken betrokken zijn geweest, komt de politie graag met u in contact. De verdachten verplaatsten zich mogelijk steeds op een witte scooter.

Woont u in IJsselstein, in de buurt van de Teenschillerlaan of andere locaties waar ingebroken werd en heeft u deurbelcamera-beelden? Dan ontvangen wij die graag. Dit kan het onderzoeken naar beide verdachten ten goede komen.