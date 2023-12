Beroving fatbikes – Disketteweg - Amersfoort

In Amersfoort zijn op vrijdagavond 8 december drie fatbikes gestolen door drie jongens. Dit gebeurde vlakbij station Amersfoort Schothorst na de fietstunnel op de Liendertseweg. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heb jij iets gezien? Meld het nu!

Omschrijving

Die avond fietsten de drie slachtoffers rond 21.20 uur op hun fatbikes vanaf het fietspad aan de Liendertseweg richting station Amersfoort Schothorst. Vlak voor de fietstunnel werden ze aangesproken door een groep van drie jongens. Ze werden gevraagd om te stoppen. Dit deden ze niet omdat ze het gevoel hadden dat er iets niet klopte.

Na het uitrijden van de fietstunnel kwam één van de jongens opeens voor ze fietsen, hij fietste op een elektrische stadsfiets. Hij vroeg een tweede keer of ze konden stoppen omdat hij hen iets wilde vragen. Toen de slachtoffers stopten, werden ze gedwongen om hun fatbikes af te staan.

De drie jongens reden er vervolgens vandoor op de fatbikes en lieten de slachtoffers alleen achter.

Niet veel later werd een van de fatbikes door de politie gevonden, met de verdachte erbij die de fatbike had gestolen. Deze verdachte, een 15-jarige uit Amersfoort, kon direct worden aangehouden.

Camerabeelden gezocht

De politie onderzoekt deze beroving en is voornamelijk op zoek naar camerabeelden. Heb jij beelden in de buurt hangen en deze nog niet met de politie gedeeld? Via onderstaand tipformulier kunt u de beelden direct uploaden. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl