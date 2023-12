Brandstichting explosie – Freyjaplantsoen – Almere

Omschrijving

Zaterdagochtend om 00:43 uur kreeg het operationeel centrum van de politie meerdere meldingen van een brand in de woning aan het Freyjaplantsoen. Daarbij werd ook melding gemaakt van een explosie. Er werden direct meerdere hulpdiensten ingezet. Ter plaatse bleek dat vermoedelijk sprake is geweest van opzet waarbij vermoedelijk de brand is ontstaan door een explosief. De EOD is ter plaatse geweest en heeft een onderzoek ingesteld. De bewoners moeste hun huis verlaten en werden tijdelijk elders ondergebracht. Vanwege het incident werden diverse omliggende woningen ontruimd. De bewoners konden aan het einde van de nacht gelukkig weer naar huis.



De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen? Heeft u vannacht in of nabij het Freyjaplantsoen iets verdachts gezien dat wellicht in combinatie met het incident in verband kan worden gebracht? Beschikt u over beelden van een deurbelcamera waarop mogelijk direct betrokkene(n) van het incident te zien zijn? Laat het ons weten en bel 0900-8844. Bellen met Meld Misdaad Anoniem kan ook via 0800-7000. U kunt uw informatie ook via onderstaand tipformulier met ons delen.