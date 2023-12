Diefstal - Eemplein – Amersfoort

Omschrijving

Een man loopt op donderdag 7 september omstreeks 14:30 de Mediamarkt binnen in Amersfoort. Hij loopt naar de afdeling waar de zogeheten action camera's liggen. Hij heeft vermoedelijk iets van een magneet bij zich. Hij rommelt namelijk wat aan de verpakking en legt het product daarna weer terug. Dan loopt hij wat heen en weer, komt hij weer terug en pakt dan vervolgens de action camera uit de verpakking en stopt die in zijn jas. Daarna verlaat hij de winkel, maar dus zonder te betalen.



Wij willen graag weten wie deze man is of waar hij mogelijk verblijft. Kijkt u eens goed naar het beeldmateriaal. Heeft u informatie? Deel die dan met ons. Dat kan door direct te bellen naar 0900-8844. Ook anoniem kan u uw tip doorgeven door te bellen naar 0800-7000 of door hier te klikken