Diefstal geld - Sijpesteijnkade - Utrecht

Omschrijving

Een buurtbewoner geeft op 26 augustus van dit jaar een feestje in een appartementencomplex gelegen aan de Sijpesteijnkade in Utrecht. De 27-jarige vrouw besluit ook naar dat feestje te gaan en legt haar tas neer bij alle andere tassen, in de hal. De vrouw checkt rond 19:30u nog of haar tas onder de kapstok ligt en gaat dan weer terug naar het feestje.



Als ze ongeveer een uur later haar telefoon nodig heeft en die uit haar tas wil pakken, ziet ze dat haar tas niet meer onder de kapstok ligt. In een wanhoopspoging zoekt ze nog binnen én buiten het complex, maar helaas. De tas is weg. Als de vrouw thuis inlogt via haar Ipad op haar mobiel bankieren, ziet ze dat er negen keer is gepind met haar pinpassen. De verdachten hebben als het ware geshopt met haar passen. Het bedrag was ongeveer €130, maar ook haar mobiele telefoon en diverse persoonsgebonden papieren, was ze kwijt.



Later blijkt ook nog dat de verdachten via gebruik van haar OV-chipkaart een reis hebben gemaakt naar Amsterdam. Het zou dus zo kunnen zijn dat deze jongens misschien vaker in Amsterdam komen of zelfs daar wonen. We willen u vragen om naar de foto’s te kijken. De pinner, die is herkenbaar in beeld gebracht. We komen van hem graag te weten wie hij is of waar hij woont. De andere, vermoedelijk zijn maatje, is geblurd.