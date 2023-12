Explosie – Bolacaciahof – Almere

Woensdagavond 27 december is er een explosief afgegaan bij een galerijflat aan de Bolacaciahof in Almere. We doen onderzoek en zijn op zoek naar getuigen. Heb jij iets gezien of camerabeelden? Laat het ons weten.

Omschrijving

Om 19.15 uur kreeg de meldkamer een melding van een explosie bij een galerijflat aan de Bolacaciahof. Ter plaatse zagen agenten dat brievenbussen bij de ingang uit de gevel waren geblazen. De schade was enorm. Verschillende bewoners waren aanwezig, maar gelukkig raakte niemand gewond. Vanwege de gevaarzetting en de schade werden tien woningen ontruimd. De omgeving werd voor enige tijd ruim afgezet.



Onderzoek ingesteld

De recherche is een onderzoek gestart en onderzoekt of de explosie verband houdt met eerdere explosies. Wij kunnen jouw hulp hierbij gebruiken. Heb jij gisteravond in de omgeving van de Bolacaciahof iets verdachts gezien? Of beschikt je over beelden, bijvoorbeeld van een deurbelcamera, waar iets op te zien is? Dan ontvangen wij die graag. Laat het ons weten en bel 0800-6070. Liever anoniem tippen? Dat kan door hier te klikken of door (gratis) te bellen naar 0800-7000. Onderstaand tipformulier kan je ook gebruiken voor het aanleveren van beelden. Deel je informatie en help mee met het oplossen van deze zaak.



Verdachte situatie? Meld het!

Jij weet zelf het beste als er iets niet pluis is in je buurt. Een vreemd figuur die zich verdacht gedraagt. Iemand die rondsluipt bij woningen. Wanneer je een verdachte situatie signaleert, bel dan meteen 112. Zodat wij mogelijk een misdrijf kunnen voorkómen.