Explosie – Valetaweg – Almere

De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van een explosie bij een woning aan de Valetaweg in Almere. De woning raakte beschadigd, maar niemand gewond. Heeft u informatie over de zaak? Deel uw informatie dan met de politie.

Omschrijving

Zondagochtend om 01:10 uur kreeg meldkamer van de politie een melding van een explosie bij een woning aan de Valetaweg in Almere. Ter plaatse bleek er inderdaad sprake te zijn geweest van een explosie, waarbij de woning beschadigd raakt. De bewoners, waaronder een kind, waren thuis toen het explosief afging, maar raakte niet gewond. De EOD is ter plaatse geweest en heeft een onderzoek ingesteld.

Onderzoek ingesteld

De politie is een onderzoek gestart en onderzoekt of de explosie verband houdt met eerdere explosies. Daarnaast is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u vannacht aan of nabij de Valetaweg iets verdachts gezien? Of beschikt u over beelden, bijvoorbeeld van een deurbelcamera, waarop mogelijk direct betrokkene(n) van het incident te zien zijn? Dan ontvangt de politie die graag. Laat het ons weten en bel 0900-8844. Liever anoniem tippen? Dat kan door hier te klikken of door (gratis) te bellen naar 0800-7000. Onderstaand tipformulier kan u ook gebruiken voor uw informatie en/of het aanleveren van beelden.